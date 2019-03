Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Kindertagesstätte in Haunetal-Neukirchen (Landkreis Hersfeld-Rotenburg)

5.000 Euro Sachschaden

Bad Hersfeld (ots)

HAUNETAL-NEUKIRCHEN - In der Nacht zum Dienstag (12.03.) wurde in die Kindertagesstätte in der Heinrich-Ruppel-Straße eingebrochen. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Ob etwas gestohlen wurde ist noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizei in Bad Hersfeld, Tel.: 06621/9320 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

Rückfragen bitte an:

Manfred Knoch, Pressesprecher

Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell