POL-D: Einladung zum Pressetermin: "Düsseldorf legt auf!" - Echte Polizisten in der Landeshauptstadt bekämpfen falsche - Informationskampagne gegen Telefonbetrüger

Wie bereits mit Pressemitteilung vom vergangenen Dienstag berichtet, haben die Betrüger am Telefon in den letzten Wochen offenkundig auch Düsseldorfer Seniorinnen und Senioren ins Visier genommen. Siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/4576222

Daher startet die Düsseldorfer Polizei ab morgen ihre Kampagne "Düsseldorf legt auf!". Ziel soll es sein, nicht nur Seniorinnen und Senioren gegen diese perfide Masche zu sensibilisieren, sondern auch deren Angehörige, Freunde und Nachbarn.

Die Polizei startet morgen, 24. April 2020, ab 12.00 Uhr, in Düsseldorf-Oberkassel, auf dem Belsenplatz mit einem Auftakt ihre breit angelegte Informationskampagne. Die echte Polizei verteilt Postkarten an Menschen und Haushalte in Oberkassel und klärt über die Maschen der Betrüger auf. Wir laden zu diesem Auftakt alle interessierten Medienvertreter ein.

