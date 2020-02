Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld/Neun Glätteunfälle

Coesfeld (ots)

Im gesamten Kreisgebiet kam es am Freitagmorgen zu insgesamt neun glättebedingten Verkehrsunfällen. Drei Personen verletzten sich leicht. Gegen 5.30 Uhr velor eine Frau auf der Letter Straße in Rorup die Kontrolle über ihr Auto und überschlug sich. Eine Radfahrerin stürzte gegen 7.35 Uhr auf der K4 in Buldern. Auch in der Sendener Bauerschaft Bredenbeck überschlug sich gegen 7.45 Uhr ein Auto, nachdem es von der Straße abgekommen war. Die Verletzten kamen in Krankenhäuser. In den sechs anderen Fällen blieb es bei Sachschäden.

