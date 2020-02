Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Stadtgebiet/Diebstähle aus Wohnhäusern

Coesfeld (ots)

Die Polizei weist darauf hin, vor allem nachts Türen und Garagen richtig zu verschließen. Grund sind zwei Diebstähle im Stadtgebiet von Coesfeld, bei denen Unbekannte in Häuser gelangten. Aufbruchsspuren gibt es keine. Bislang ist nicht abschließend geklärt, wie die unbekannten Täter ins Innere kamen. Der erste Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Mittwoch "Am Stockkamp". In der Nacht auf Freitag kamen die Unbekannten an der Agnes-Miegel-Straße in das Haus. Die Diebe nahmen in beiden Fällen Bargeld und Wertgegenstände mit.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell