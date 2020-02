Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, K28, Dernekamp/Autofahrer schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein 40-jähriger Ascheberger am Donnerstag(27.2.20) bei einem Verkehrsunfall zugezogen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Mann gegen 16.40 Uhr die K28 aus Dülmen kommend. Ein aus der Gegenrichtung kommender Schlepperfahrer wollte in Höhe der Firma Reher abbiegen und übersah den Ascheberger. Dieser wich nach links aus und überschlug sich mit seinem Auto. Mit einem Rettungswagen kam der Mann in ein Krankenhaus.

