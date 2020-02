Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Münsterstraße/Grauer Audi Q3 beschädigt

Coesfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch (26.2.20) einen grauen Audi Q3 beschädigt. Das Auto stand zwischen 8.15 Uhr und 11 Uhr auf dem Parkplatz einer Bankfiliale an der Münsterstraße in Coesfeld. Der Verursacher fuhr weg, ohne sich um seine Anschlusspflichten zu kümmern. Die Polizei in Coesfeld bittet mögliche Zeugen, sich unter 02541-140 zu melden.

