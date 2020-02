Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Lüdinghauser Straße/Birkenallee/Motorradfahrer verletzt sich schwer

Coesfeld (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Lüdinghauser Straße/Birkenallee hat sich ein 48-jähriger Motorradfahrer aus Herne am Dienstag (25.2.20) schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 69-jährige Autofahrerin aus Datteln die B235 gegen 13.45 Uhr in Richtung Lüdinghausen. Als sie links in die Birkenallee einbiegen wollte, kam es zur Kollision mit dem 48-jährigen Motorradfahrer. Der Mann befuhr die B235 in Fahrtrichtung Olfen. Mit einem Rettungswagen kam der schwer verletzte Herner in ein Krankenhaus.

