Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall zwischen Radfahrer und Pkw (57/2810)

Speyer (ots)

28.10.2019, 16:55 Uhr

Am Montagnachmittag kam es an der Einmündung Rützhaubstraße/Wormser Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 22-jährigen Radfahrer und einer 35-jährigen Pkw-Fahrerin. Die Hyundai-Fahrerin wollte dabei von der Rützhaubstraße nach rechts in die Wormser Straße abbiegen. Vor dem Abbiegevorgang blieb sie an der Einmündung stehen, um sich durch einen Blick nach links zu versichern, dass von dort kein Fahrzeug kommt. Der auf dem rechten Gehweg der Wormser Straße in Richtung St.-Guido-Stifts-Platz fahrende Radfahrer, der unberechtigterweise entgegen der Einbahnstraße fuhr, konnte nichtmehr rechtzeitig vor dem Pkw bremsen und stieß gegen dessen rechten Frontstoßfänger. Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenstoß niemand verletzt. Der an Fahrrad und Pkw eingetretene Sachschaden beträgt ca. 550EUR.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell