Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Limburgerhof) Einbruchsserie in Kellerräume

Limburgerhof (ots)

In dem Zeitraum von Freitag, 25.10.2019 (20:00 Uhr), bis Samstag, 26.10.2019 (08:00 Uhr), verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zutritt zu mehreren Kellerräumen eines Mehrparteienhauses in der Schlesier Straße. Aus den Räumen wurden unter anderem Fahrräder, mehrere Flaschen Alkohol und Werkzeuge entwendet. Zeugen, die Hinweise zu den Taten/Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-209 (oder -0)

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de

