Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Hans-Böckler-Straße/Lagerschuppen aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter sind in einen Lagerschuppen an der Hans-Böckler-Straße in Lüdinghausen eingebrochen. Zwischen Montag (18.30 Uhr) und Dienstag (12.30 Uhr) durchtrennten sie erst ein Zaunelemt. Um in den Schuppen zu gelangen, beschädigten die Unbekannten dann Vorhängeschlösser. Gestohlen haben die Täter nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Die Polizei in Lüdinghausen bittet mögliche Zeugen, sich unter 02591-7930 zu melden.

