Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Abt-Molitor-Straße/18-jähriger fährt ohne Fahrerlaubnis, aber betrunken gegen Baum

Coesfeld (ots)

Nicht gelohnt hat sich die Spritztour eines 18-jährigen Coesfelders. Denn die endete in der Nacht auf Mittwoch an einem Baum an der Abt-Molitor-Straße in Coesfeld. Der 18-Jährige blieb jedoch unverletzt. Für den jungen Mann hat der Unfall dreierlei Folgen. Nicht nur das Auto hat deutlich Schaden genommen. Auf den Coesfelder kommt nun auch ein Strafverfahren zu, weil er betrunken war und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

