Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach am Rhein: Betrugsverdacht löst sich auf in Missverständnis

Freiburg (ots)

Niederrimsingen - Am Dienstag, den 11.02.2020 erhielt ein Geschäft in der Kirchstraße drei Postsendungen, welche an den Laden adressiert waren. Keiner der Angestellten hatte etwas bestellt. Im Anschluss wurde die Bäckerei von Personen angerufen und mitgeteilt, dass sie die Pakete im Laufe des Tages abholen wollen. Als eine 42-jährige Frau und ein 46-jähriger Mann die Pakete abholen wollten wurde die Polizei hinzugezogen. Diese konnten den Sachverhalt aufklären. Dem Zulieferer war lediglich ein Fehler beim Etikettieren unterlaufen. Somit lagen keine strafbaren Handlungen zugrunde.

