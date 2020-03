Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath-Oedt: Polizei stellt flüchtigen Unfallverursacher

Grefrath-Oedt (ots)

Während einer Streifenfahrt auf der Johannes-Girmes-Straße in Grefrath-Oedt beobachteten die Einsatzkräfte gegen 15.30 Uhr einen Verkehrsunfall. Ein Kleintransporter, der in Richtung Tönisvorster Straße unterwegs war, touchierte einen geparkten Pkw. Der Besitzer des geparkten Pkw, der in sein Fahrzeug einsteigen wollte, wurde glücklicherweise nicht verletzt. Der Fahrer des Kleintransporters fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Das Streifenteam wendete und versuchte, den Kleintransporter anzuhalten. Es ging über mehrere Straßen durch Oedt. Der Kleintransporter bog mehrmals ab. Auf der Steinfunder Straße hielt der Wagen schließlich an. Der Fahrer, ein 51-jähriger Grefrather (deutsch), machte vor Ort keine Angaben zu dem Verkehrsunfall. Als die Einsatzkräfte nach Führerschein und Fahrzeugschein fragten, räumte der Fahrer ein, dass er zurzeit keine Fahrerlaubnis habe. Die Einsatzkräfte nahmen eine Anzeige wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis auf. Erste Ermittlungen ergaben, dass dem 51-Jährigen der Führerschein entzogen worden war. /wg (285)

