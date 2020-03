Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Unbekannter verursacht Unfall und flüchtet

Viersen (ots)

Gegen 02.20 Uhr am Montagmorgen wurden Einsatzkräfte der Polizei zu einem Verkehrsunfall auf der Vorster Straße gerufen. Vor Ort stellten sie fest, dass ein Auto, das in Richtung Krefelder Straße unterwegs war, gegen eine Hauswand gefahren war. Personen stellten die Einsatzkräfte vor Ort nicht fest. Der Fahrer oder die Fahrerin waren vom Unfallort geflüchtet. Erste Ermittlungen ergaben den Verdacht, dass das Fahrzeug zuvor auf der Sittarder Straße in Viersen gestohlen worden war. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Citroen Picasso mit VIE-Kennzeichen. Die Ermittler fragen: Wer hat den Unfall möglicherweise beobachtet und kann Hinweise zu Insassen machen? Hinweise bitte über die Rufnummer 02162/377-0.

