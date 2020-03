Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Versuchter Einbruch in Gaststätte

Willich-Anrath (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 00.35 Uhr versuchten zwei unbekannte Täter, die Eingangstüre zu einem Bistro an der Jakob-Krebs-Straße aufzuhebeln. Bei Eintreffen des durch einen "stillen Alarm" informierten Besitzers sah dieser nur noch zwei dunkel gekleidete männliche Personen weglaufen. Hinweise bitte an die Polizei Viersen unter 02162/377-0.

