Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel/Roermond: Polizei nimmt Motorraddiebe in den Niederlanden fest

Schwalmtal-Waldniel/Roermond (ots)

In der Nacht zu Freitag gegen 00.50 Uhr beobachteten Zeugen zwei Männer, die gerade von einer Grundstücksauffahrt auf der Straße 'An der Schomm' ein Motorrad wegtrugen. Wie Videoaufzeichnungen später zeigten, hatten sie es gestohlen. Als die beiden Männer die Zeugen bemerkten, ließen sie das Motorrad fallen, liefen zu einem Pkw und flüchteten in Richtung L371. Die Zeugen merkten sich das niederländische Kennzeichen des Pkw, alarmierten die Polizei und gaben die Beschreibung der Tatverdächtigen durch. Schnell waren niederländische Einsatzkräfte in die Fahndung eingebunden, parallel liefen die Ermittlungen zum Halter des Pkw. Kurz nach dem Grenzübertritt auf der Autobahn 52 in Roermond stoppten niederländische Einheiten den Pkw und nahmen die beiden Diebe, zwei 17 und 20 Jahre alte Niederländer, fest. Die Kriminalpolizei in Dülken hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei Viersen bedankt sich ausdrücklich bei unseren niederländischen Kolleginnen und Kollegen für die gute und schnelle Zusammenarbeit! Tot de volgende keer! /wg (277)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell