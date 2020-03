Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Amern: Verletze Radfahrerin erliegt ihren Verletzungen

Schwalmtal-Amern (ots)

Am 14. März berichteten wir in unserer Meldung 258 über einen Verkehrsunfall, bei dem eine 81-jährige Radfahrerin schwer verletzt wurde. Sie war mit ihrem Rad über eine Fräskante auf der Fahrbahn gefahren, hatte dabei die Kontrolle verloren und war gestürzt. Wie der Polizei heute mitgeteilt wurde, verstarb die Seniorin an den Folgen des Unfalls in einem Krankenhaus. /wg (278)

