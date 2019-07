Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Versuchter Fahrraddiebstahl

Mainz (ots)

Dienstag, 30.07.2019, 22:29 Uhr

In der Kaiserstraße bemerken Anwohner, dass zwei männliche Personen versuchen ein angeschlossenes Fahrrad zu entwenden. Die Anwohner machen sich bemerkbar und daraufhin ergreifen die Täter, ohne das Fahrrad, die Flucht. Die Täter sind im Alter von 18 bis 20 Jahren und haben eine schmale Statur. Einer der Personen trägt ein weißes Shirt, eine schwarze Schirmmütze und eine dunkle Hose. Hinweise zur zweiten Person liegen derzeit keine vor. In der Umgebung des Tatorts konnten die Polizeibeamten die Täter nicht auffinden. Die Ermittlungen dauern derzeit an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:



Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



