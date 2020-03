Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Autofahrerin missachtet Vorfahrt - Radfahrerin wird leicht verletzt

Kempen (ots)

Am Freitag gegen 10.00 Uhr war eine 40 Jahre alte Radfahrerin aus Kempen auf der Sankt-Töniser-Straße in Richtung Krefelder Weg unterwegs. Dabei nutzte sie den linken Radweg. Eine 56 Jahre alte Autofahrerin (deutsch) aus Kempen fuhr auf dem Hülser Weg und bog auf die Sankt-Töniser-Straße ab. Dabei missachtete sie die Vorfahrt der Radfahrerin, die bei dem Zusammenstoß leicht verletzt wurde. Zur Behandlung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Unser Appell an Autofahrer: Bevor Sie abbiegen, schauen Sie besser doppelt und vor allem aufmerksam in alle Richtungen. Schauen Sie nicht nur in eine Richtung! Unser Appell an die Radfahrer: Wenn zwei Radwege vorhanden sind, nutzen Sie bitte den rechten. Für alle gilt: Aufmerksam bleiben und gegenseitig Rücksicht nehmen. /wg (279)

