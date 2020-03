Polizei Mettmann

POL-ME: Erwischtem Einbrecher gelang die Flucht - Polizei sucht Zeugen - Langenfeld - 2003119

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Donnerstag (19. März 2020) drang ein bislang noch unbekannter Mann in ein Einfamilienhaus in Langenfeld-Mitte ein. Noch beim Verlassen des Hauses wurde er von einer Bewohnerin erwischt, konnte jedoch fliehen.

Gegen 14:25 Uhr vernahm die 56-Jährige Bewohnerin des Hauses ein Knarzen der Eingangstür und musste zu ihrem Erschrecken feststellen, dass ein ihr unbekannter Mann gerade aus ihrem eigenen Haus heraustrat und sofort zur Flucht mit einem mitgebrachten Fahrrad ansetzte. Die Tür hatte offen gestanden, da sich die Frau zur Tatzeit gerade selber im Freien befand. Die 56-Jährige versuchte erfolglos den Fremden, welcher in Richtung Monheim floh, noch selber zu verfolgen. Bei ihrer Rückkehr zum Haus musste sie feststellen, dass der Eindringling zwei Mobiltelefone und eine Geldbörse aus der Küche entwendet hatte. Die Hüllen der Telefone konnten knapp drei Stunden später an einem Feldweg, nahe der A59, aufgefunden werden. In der Nähe fand ein Zeuge auch die entwendete Geldbörse ohne Bargeld und brachte sie dem Eigentümer zurück.

Die Polizei sucht nun mittels folgender Personenbeschreibung nach dem unbekannten Mann:

- circa 1,70 Meter groß

- südländisches Erscheinungsbild

- schwarze Haare

- schmächtige Figur

- trug eine helle Hose

- fuhr ein helles Fahrrad

Bisher liegen der Langenfelder Polizei noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft und Verbleib des oder der Täter vor. Auch polizeiliche Fahndungsmaßnahmen sofort nach Meldung der Tat führten leider zu keinem schnellen Erfolg. Maßnahmen zur Spurensicherung am Tatort sowie weitere Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen wurden veranlasst, ein Strafverfahren eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.

