Polizei Mettmann

POL-ME: Aufmerksamer Zeuge verhindert Diebstahl - Velbert - 2003118

Mettmann (ots)

Am frühen Freitagmorgen (20. März 2020) verhinderte ein aufmerksamer Zeuge den Diebstahl zahlreicher Backwaren, die zuvor im Eingangsbereich eines Discounters an der Friedrichstraße in Velbert angeliefert worden waren. Der Täter floh unerkannt und ohne seine Tatbeute.

Was war zuvor passiert?

Gegen 05 Uhr am heutigen Morgen erschien der 33-jährige Filialleiter eines Discounters wie gewohnt zur Arbeit. Die zu dieser Zeit bereits angelieferten Backwaren waren im Eingangsbereich abgestellt. Der aufmerksame Zeuge sah plötzlich eine männliche Person, die Backwaren in eine mitgeführte Tasche steckte. Auf die Tat angesprochen floh der Mann unmittelbar in Richtung einer naheliegenden Waschstraße.

Die sofort hinzugezogene Polizei konnte lediglich die Tasche mit den entwendeten Waren auffinden, die der Täter auf der Flucht zurück gelassen hatte. Ohne die zuvor entwendeten 20 Packungen unterschiedlichster Brotsorten im Gesamtwert von circa 20 Euro floh der Täter unerkannt in unbekannte Richtung.

Zu dem Brotdieb ist lediglich bekannt, dass er komplett schwarz gekleidet gewesen ist.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatverdächtigen, dessen Motiv, Herkunft, Verbleib und Identität tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit in Verbindung zu setzen.

