Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Esterwegen - Scheune abgebrannt

Esterwegen (ots)

Am Mittwoch gegen 20 Uhr wurde der Feuerwehr Esterwegen ein Brand einer auf einem Feld an der Straße Heidbrücken in Esterwegen freistehenden Scheune gemeldet. Diese wurde ausschließlich als Strohlager genutzt und stand bereits zum Meldezeitpunkt in Vollbrand. Die Brandursache ist bisher noch nicht bekannt. Die Feuerwehr war mit 60 Einsatzkräften und 9 Fahrzeugen vor Ort und löschte den Brand. Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Esterwegen, Tel. 05955/1211, in Verbindung zu setzen.

