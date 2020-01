Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Caportbrand

Papenburg (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein Carport am Hauptkanal links in Papenburg am Mittwoch zwischen 03:15 und 03:35 Uhr in Brand. Unter diesem Carport waren verschiedene Tonnen zur Müllentsorgung und ein Fahrrad abgestellt. Des Weiteren wurden mehrere Fensterscheiben des dazugehörigen Wohnhauses durch die Hitze beschädigt. Die Feuerwehr Papenburg Untenende war mit zwei Fahrzeugen und 13 Kräften vor Ort. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Papenburg, Tel. 04961/9260, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell