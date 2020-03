POL-ME: 63-Jährige bei Unfallflucht leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen - Hilden - 2002120

Polizei Mettmann

Am Donnerstag (19. März 2020) ereignete sich ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht an der Einmündung Gerhart-Hauptmann-Hof / Sankt-Konrad-Allee bei der eine Frau leicht verletzt wurde.

Gegen 09 Uhr bog eine 63 Jahre alte Fahrradfahrerin vom Gerhart-Hauptmann-Hof in die Sankt-Konrad-Allee ab. In Höhe der Einmündung fuhr ein rotes Fahrzeug aus einer Parklücke und touchierte dabei die 63-jährige Hildenerin am Hinterrad ihres Fahrrads. Die Frau stürzte und verletzte sich leicht. Der unbekannte Unfallverursacher, von dessen Fahrzeug ein Mettmanner Teilkennzeichen bekannt ist, entfernte sich in Richtung Richrather Straße, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

