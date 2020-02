Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eschelbronn/Rhein-Neckar-Kreis: Schnell weg" - zwischen Panik und Gewissen - Polizei und Gemeinde Eschelbronn bieten Zivilcourage Training an - Anmeldung erforderlich

Mannheim (ots)

Der Verein Kriminalprävention Rhein-Neckar e.V. bietet in Kooperation mit dem Polizeipräsidium Mannheim am Mittwoch, 25. März 2020, 18:00 bis 21:00 Uhr, in der Alten Schule, Schulstraße 14, 74927 Eschelbronn, ein kostenloses Zivilcouragetraining für Interessierte ab 16 Jahren an.

Mit dem Training werden Menschen fit gemacht für den Ernstfall. Es geht um die Fragen: Was kann ich tun, wenn ich eine brenzlige Situation beobachte? Wie kann ich helfen? Was wird von mir erwartet? Kann ich mich selbst strafbar machen, wenn ich nichts tue? Die Antworten werden informativ und in Spielszenen vermittelt. Mit einem bewährten Zusammenspiel von Theorie und situativem Training wird flexibel auf Fragen und Bedürfnisse der Teilnehmer/-innen eingegangen. Oft sind es Situationen, in denen mitunter Unsicherheit erlebt wird - beispielsweise auf öffentlichen Wegen und Plätzen, in Bussen und Bahnen. Das Training ist auch sehr gut für Vereine, Verbände, Behörden etc. geeignet.

Durchgeführt wird das Training von Stefanie Ferdinand, Erziehungswissenschaftlerin und Theaterpädagogin, sowie Tanja Kramper, Kriminalhauptkommissarin und Opferschutzkoordinatorin, des Referats Prävention beim Polizeipräsidium Mannheim.

Weitere Informationen unter: www.praevention-rhein-neckar.de

Anmeldungen per Mail an andrea.zeberer-martin@eschelbronn.de oder Telefon: 06226/9509-16.

