Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist belästigt Frau - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Mittwoch (08.01.2020) am Silberweg vor einer 25 Jahre alten Frau onaniert. Die 25-Jährige bemerkte gegen 16.10 Uhr den Mann, der offenbar sexuelle Handlungen an sich vornahm. Die Frau schrie den Mann an, woraufhin sich dieser in Richtung Spemannstraße entfernte. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 35 bis 40 Jahre alten und rund 165 Zentimeter großen Mann gehandelt haben. Neben einer normalen Statur hatte er eine osteuropäische Erscheinung. Bekleidet war der Unbekannte mit einer schwarzen Wollmütze, einer Jeans und einer khakifarbenen Winterjacke. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

