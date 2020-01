Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfall beim Fahrstreifenwechsel - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend (08.01.2020) auf dem Pragsattel ereignet hat. Ein 67 Jahre alter Autofahrer war gegen 19.30 Uhr mit seinem Mercedes in der Heilbronner Straße in Richtung Ludwigsburg unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur Hahnemannstraße wechselte ein derzeit noch unbekannter Autofahrer zunächst vom linken auf den mittleren und im Anschluss auf den rechten Fahrstreifen. Hierbei übersah er offenbar den 67-Jährigen, der zu diesem Zeitpunkt die rechte Fahrspur mit seinem Auto nutzte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 67-Jährige nach rechts aus, touchierte dabei den Bordstein, wodurch der rechte Vorderreifen beschädigt wurde. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt fort. Bei dem Fahrzeug könnte es sich um einen weißen Sprinter ohne Aufschrift gehandelt haben. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer +4971189903600 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell