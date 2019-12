Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Gartenstadt: Geparkten Peugeot 'verschoben' - Unfallverursacher flüchtet - 6.000 Euro Schaden - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich in der Nach von Mittwoch auf Donnerstag in der Wotanstraße ereignete, sucht die Polizei. Ein bislang unbekannter Fahrer fuhr auf dem Verbindungsweg zwischen Westring und Wotanstraße. In der Wotanstraße stieß er aus noch ungeklärter Ursache gegen einen abgestellten Peugeot und 'verschob' diesen. Bei dem Aufprall entstand ein Sachschaden an dem Peugeot von ca. 6.000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete im Anschluss in unbekannter Richtung. Zeugen, die in der fraglichen Nacht verdächtige Beobachtungen gemach haben, werden gebeten sich unter Telefon 0621/777690 beim Polizeirevier Sandhofen zu melden.

