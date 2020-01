Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wielen - Person wird von Pkw erfasst

Wielen (ots)

Am Samstag kam es gegen 23:30 Uhr in Wielen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Die Fahrerin eins Fords war zu dieser Uhrzeit auf der Landstraße 43 aus Richtung Itterbeck kommend in Richtung Hardenberg unterwegs. Kurz vor der Einmündung in die Kreisstraße lief ein junger Mann auf die Fahrbahn und wurde von der Ford-Fahrerin erfasst. Dabei wurde der Fußgänger schwer verletzt, er befindet sich außer Lebensgefahr. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

