POL-MK: Ladendieb mit Messer unterwegs

Plettenberg (ots)

Freitag, kurz nach 21 Uhr, bemerkte ein Zeuge einen jungen Mann in einem Discounter an der Scharnhorststraße. Dieser packte diverse Dinge in einen mitgebrachten Rucksack. Als er ihn ansprach, ergriff dieser die Flucht. Als der 18-jährige Zeuge die Verfolgung des Ladendiebes nach links über die Scharnhorststraße in Richtung Lennebrücke aufnahm, drehte dieser sich abrupt um, hielt ein Messer in der Hand und bedrohte den Verfolger. Dann rannte der Dieb davon.

Täterbeschreibung: Männlich, circa 180cm groß, ca. 30-35 Jahre alt, normale Statur, kurze, schwarze Haare, schwarzer 5-Tage-Bart mit einzelnen grauen Haaren, schwarze Kappe, schwarze Jacke, graue Jogginghose, grüner dunkler Rucksack.

Hinweise nimmt die Wache Plettenberg entgegen.

