Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Suderwick - Autoanhänger entwendet

Bocholt (ots)

Einen Kfz-Anhänger haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Bocholt-Suderwick gestohlen. Das Fahrzeug der Marke Boro mit polnischem Kennzeichen und blauer Plane hatte auf einer Einfahrt an der Wehrstraße gestanden. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell