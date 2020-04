Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrerin bremst und stürzt

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin am Mittwoch in Bocholt bei einem Unfall erlitten. Die 17-Jährige war gegen 07.20 Uhr auf der Straße Westend in Richtung Innenstadt unterwegs. Kurz der vor der Kreuzung Westend/Meckenemstraße wollte die Bocholterin bremsen, da die Ampel für sie Rotlicht zeigte. Auf der nassen Fahrbahn verlor sie dabei die Kontrolle über ihr Rad und stürzte. Ein Rettungswagen brachte die Radfahrerin in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell