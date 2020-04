Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Fahrradfahrer leicht verletzt

Stadtlohn (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 28-jähriger Radfahrer am Mittwochmorgen bei einem Unfall in Stadtlohn erlitten. Der Stadtlohner war gegen 06.00 Uhr auf der Grabenstraße stadteinwärts unterwegs und wollte an der Ampel bei Grünlicht den Pfeifenofen queren. Eine 52-jährige Autofahrerin befuhr die Grabenstraße in gleicher Richtung und wollte nach rechts in die Straße Pfeifenofen abbiegen. Hierbei übersah sie den Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten in ein Krankenhaus.

