Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Geparktes Auto beschädigt

Gescher (ots)

Einen Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro hat ein Unbekannter am Mittwoch an einem geparkten Auto in Gescher hinterlassen. Der Besitzer hatte den schwarz lackierten Peugeot gegen 10.30 Uhr an der Katharinenstraße abgestellt. Als er gegen 10.55 Uhr zurückkehrte, stellte er den Schaden fest.

Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260.

