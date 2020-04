Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Ausweichmanöver endet im Grünstreifen

Velen (ots)

Einem entgegenkommenden Auto ausgewichen und in den Grünstreifen gefahren ist ein 23-jähriger Südlohner. Der Lkw-Fahrer befuhr in der Nacht zum Mittwoch, gegen 01.20 Uhr, die B525 aus Oeding kommend in Richtung Gescher. Nach seinen Angaben kam ihm in einer Kurve ein Auto entgegen. Zur Hälfte habe sich der Wagen auf seiner Fahrbahn befunden und das Fernlicht eingeschaltet. Nur durch ein Ausweichen habe er einen Zusammenstoß verhindern können. Der Autofahrer habe seine Fahrt fortgesetzt, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei bittet den Fahrer und Zeugen sich bei der Polizei zu melden: Tel. (02861) 9000.

