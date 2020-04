Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Ohne Führerschein und ohne Zulassung einen Unfall verursacht

Heiden (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 17-Jährige am Dienstag gegen 16.35 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Heiden erlitten. Die Heidenerin stürzte mit ihrem Roller aus bislang unbekannter Ursache im Kreuzungsbereich Lammersfeld / Im Grunewald. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass die Fahrerin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Für den Roller besteht kein Versicherungsschutz. An diesem war zudem ein gefälschtes Kennzeichen angebracht. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 500 Euro.

