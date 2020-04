Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfall mit drei Verletzten

Gronau (ots)

Eine Schwerverletzte, zwei Leichtverletzte und einen Sachschaden von circa 10.000 Euro stellen die Bilanz eines Verkehrsunfalls dar, der sich am Dienstag in Gronau ereignete. Ein 19-jähriger Niederländer befuhr mit seinem Auto gegen 14.20 Uhr den Schoppenkamp vom Amelandsbrückenweg kommend. Er wollte nach links auf die Gronauer Straße einbiegen. Hierbei übersah er die von rechts kommende 59-jährige Gronauerin, die mit ihrem Wagen in Richtung Gronau unterwegs gewesen war. Es kam zur Kollision. Im Auto des 19-jährigen Niederländers befanden sich eine 36-Jährige und ein sechs Jahre altes Kind, beide ebenfalls aus den Niederlanden, die sich bei dem Unfall verletzten. Rettungskräfte brachten beide in ein Krankenhaus. Die Frau wurde stationär aufgenommen. Das Mädchen konnte nach ambulanter Behandlung entlassen werden. Die 59-jährige Autofahrerin zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu. Die Autos mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Gronauer Straße gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet.

