Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - E-Bike gestohlen

Borken (ots)

Ein E-Bike der Marke Winora haben Unbekannte am Samstagabend in Borken entwendet. Der Besitzer hatte das schwarz lackierte Herrenrad an der Mozartstraße verschlossen abgestellt. Gegen 19.30 Uhr bemerkte er den Diebstahl. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Borken entgegen: Tel. (02861) 9000.

