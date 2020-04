Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbruch in Kiosk

Borken (ots)

Mit einem Pflasterstein die Scheibe eines Kiosks eingeworfen hat ein Einbrecher in der Nacht zu Mittwoch in Borken. Ein aufmerksamer Anwohner schreckte durch ein lautes Geräusch auf und beobachtete einen Mann an dem Gebäude an der Goldstraße. Der Zeuge sprach den Einbrecher an, woraufhin dieser flüchtete. Der Täter erbeutete mehrere Stangen Zigaretten. Personenbeschreibung: circa 1,80 Meter groß, schlank, südländisches Aussehen, bekleidet mit einer dunklen Hose, einem Kapuzenshirt und einer blauen Basecap. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Borken entgegen: Tel. (02861) 9000.

