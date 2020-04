Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Motorroller gestohlen

Gescher (ots)

Ein lautes Geräusch riss Anwohner des Hallerwegs in der Nacht zu Mittwoch in Gescher aus dem Schlaf. Zwei Männer hatten sich gegen 03.25 Uhr auf einem Parkplatz an Motorrollern zu schaffen gemacht. Vom Balkon aus sprachen die Zeugen die Diebe an und schlugen die Unbekannten damit in die Flucht. In diesem Fall war es den Anwohnern gelungen, den Abtransport eines Rollers zu verhindern. Wie ein Geschädigter wenig später feststellen musste, war es den Tätern jedoch zuvor gelungen, einen blau lackierten Motorroller wegzuschaffen. Wer Hinweise geben kann, möge sich bitte an das Kriminalkommissariat Ahaus wenden: Tel. (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

Telefon: 02861 900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell