Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Einbruch in ein Geschäft

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)In der Nacht von Sonntag, 19.01.2020, auf Montag, 20.01.2020, versuchten unbekannte Täter in ein Bekleidungsgeschäft in der Almsstraße in Hildesheim einzubrechen. Die Täter ließen vermutlich aufgrund einer ausgelösten Alarmanlage von ihrer Tathandlung ab.

Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Hildesheim gegen 01:30 Uhr eine optische Alarmauslösung bei dem Geschäft, welches sich zwischen der Wallstraße und der Straße Hinter dem Schilde befindet, fest. Bei der Überprüfung stellten sie eine Beschädigung an der Eingangstür fest.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Pressestelle

Kristin Möller

Telefon: 05121/939204

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell