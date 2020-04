Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Einbrüche in Fahrzeuge

Reken (ots)

Gleich zweimal gelang es Unbekannten geparkte Autos in Reken gewaltsam zu öffnen und Beute zu machen: Die Täter schlugen dazu in der Nacht zum Dienstag die Scheiben der Wagen ein. An der Liekstegge entwendeten die Einbrecher aus einem grau lackierten Opel ein Notebook mit Laptoptasche. Aus einem grauen Suzuki an der Steinstraße erbeuteten sie ein Portemonnaie samt Bargeld und Ausweispapieren. Wer Hinweise geben kann, möge sich bitte an das Kriminalkommissariat Borken: Tel. (02861) 9000. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut davor, Wertsachen in einem parkenden Wagen zurückzulassen. Ein Auto ist kein Tresor!

