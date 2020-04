Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Berauscht und ohne Führerschein unterwegs

Reken (ots)

Ohne gültige Fahrerlaubnis führte eine 28-Jährige in der Nacht zum Mittwoch einen Motorroller. Polizeibeamte stoppten die Fahrerin gegen 03.20 Uhr an der Velener Straße. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass der Roller nicht ordnungsgemäß zugelassen war. Den Beamten fielen auch Anhaltspunkte auf, die auf einen Konsum von Drogen schließen ließen. Ein Arzt entnahm der Frau in einer Polizeiwache Blut, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können. Zudem fanden die Polizeibeamten eine geringe Menge Marihuana bei der Fahrerin. Sie stellten die Drogen sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

