Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Fahrradfahrer stürzt schwer - POlizei sucht Zeugen - #polsiwi

Kreuztal (ots)

Am Freitag, 06.09.2019, gegen 07:40 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in Kreuztal auf der Siegener Straße in Höhe der Firmen Lohenner und Falkenhahn.

Ein 41-jähriger Motorrollerfahrer nutzte auf der Siegener Straße, aus Richtung Friedrich-Ebert-Straße kommend, den rechten Fahrradstreifen. Dabei fuhr er in Schrittgeschwindigkeit, da er sein Kind zur Grundschule begleitete. Sein Kind fuhr mit einem Kinderfahrrad rechts neben ihm auf dem Gehweg.

In Höhe der Firma Lohenner soll sich diesem Motorroller von hinten ein 55-jähriger Fahrradfahrer mit einem blauen Trekkingrad genähert haben. Im Verlauf des Hinterherfahrens ist dieser Fahrradfahrer dann hinter dem Motorrollerfahrer gestürzt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen, die eine Not-OP in einer Siegener Klinik zur Folge hatte. Eine Kollision zwischen Motorroller und Fahrrad gab es nicht.

Nun sucht das Verkehrskommissariat in Kreuztal Zeugen, die diesen Unfall beobachtet haben.

Hinweise bitte an 02732/909-0

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

