POL-SI: Gleich zwei Einbrüche in die selbe Gaststätte in Kreuztal - #polsiwi

Kreuztal (ots)

In zwei aufeinanderfolgen Nächte wurde in die selbe Gaststätte in Kreuztal eingebrochen.

Der erste Einbruch erfolgte in der Nacht von Sonntag auf Montag (08./09.09.2019). Unbekannte drangen in das Objekt ein, entwendet wurde augenscheinlich nichts.

Der zweite Einbruch erfolgte in der Nacht von Montag auf Dienstag (09./10.09.2019). Unbekannte schlugen eine Fenstergleisscheibe ein und gelangten so in die Gaststätte an der Hagener Straße. Sie entwendeten einen Tresor komplett, der die Tageseinnahmen enthielt.

Hinweise an die Kriminalpolizei in Kreuztal unter 02732/909-0

