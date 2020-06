Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht

Fulda (ots)

Bad Hersfeld - Im Grünen Weg kam es am Samstag gegen 16:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein geparkter weißer Opel Insignia von einem unbekannten Fahrzeug im Bereich der Fahrzeugfront gerammt. Der Unfallverursacher entfernte sich umgehend unerlaubt von der Unfallstelle, so dass der Eigentümer des Insignia, der den Aufprall gehört und sofort zur Unfallstelle gegangen war, nicht mehr sehen konnte. An dem Opel entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. An der Unfallstelle wurde durch die Polizeibeamten Fahrzeugteile eines Skoda gefunden, nach dem die Polizei nun fahndet. Hinweise, insbesondere zu einem unfallbeschädigten Skoda, erbittet die Polizei Bad Hersfeld unter der 06621 / 932-0

(Berichterstatter: PHK Figge - PSt. Bad Hersfeld)

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell