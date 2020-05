Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall

Bebra (ots)

Am frühen Abend des 30.05.20 befuhr eine 36 jährige Bebranerin die Landstraße aus Richtung Ronshausen kommend in Richtung Iba. Aus ungeklärter Ursache geriet sie in einer leichten Rechtskurve auf die rechtsseitige Bankette und streifte dort die Schutzplanke. Es entstand Sachschaden

Binnemann, POK

