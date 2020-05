Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Fulda (ots)

Am Freitag, 29.05.2020, ereignete sich gegen 13:50 Uhr auf der Landstraße 3307 zwischen Bronnzell und Eichenzell ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Der 84-jährige Rennradfahrer aus Künzell wollte von Löschenrod kommend nach links auf die L 3307 in Richtung Bronnzell einbiegen. Hierbei übersah der Fahrer ein vorfahrtsberechtigtes dreirädriges Kraftfahrzeug der Marke Piaggio, welches sich von Bronnzell kommend der Einmündung näherte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch sich der Radfahrer erhebliche Kopfverletzungen zuzog. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3500 Euro. Die Landstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

