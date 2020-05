Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Dipperz - Am Donnerstag (28.05.), kam es gegen 14:20 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Ein 45-jähriger Mercedes-Fahrer aus Dipperz befuhr die Bundesstraße 458 aus Dipperz kommend in Fahrtrichtung Petersberg. Zeitgleich befuhr eine 65-jährige Fahrradfahrerin aus Dipperz selbige Strecke am rechten Fahrbahnrand. Der Mercedes-Fahrer übersah beim Vorbeifahren die Fahrradfahrerin und touchierte sie mit dem vorderen, rechte Kotflügel. Die 65-jährige stürzte nach rechts und fiel gegen die dort befindliche Leitplanke. Sie wurde schwerverletzt in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 950 Euro.

Gefertigt: (Polizeistation Fulda)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell