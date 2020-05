Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Vogelsbergkreis (ots)

Verkehrsunfallflucht - geparktes Fahrzeug beschädigt

Alsfeld - Am Dienstag (26.05.), gegen 13:00 Uhr, parkte eine 49 Jahre alte Frau aus Alsfeld ihren schwarzen BMW ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Liederbacher Straße in Höhe der Hausnummer 20.

Am nächsten Morgen, gegen 07:40 Uhr, stellte sie eine Beschädigung an der linken Fahrzeugseite fest. Der unbekannte Unfallverursacher stieß vermutlich beim Wenden oder Rückwärtsfahren gegen den BMW und entfernte sich dann von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Der entstandene Sachschaden beträgt circa 3.000 EUR.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Gefertigt: (Polizeistation Alsfeld, VA´e Boppert)

Bus kommt von Fahrbahn ab

Schlitz - Am Dienstag (26.05.), gegen 14.30 Uhr, befuhr der 52-jährige Fahrer eines Gelenkbusses die Landesstraße 3143 von Hemmen kommend in Richtung Hartershausen. In einer dortigen Linkskurve kam er mit dem Bus nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte dabei einen Baum. Er konnte den Bus wieder auf die Fahrbahn lenken und kam dort zum Stehen. Eine 15-jährige Insassin des Busses wurde durch umherfliegende Glassplitter leicht verletzt. Es entstand Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizeistation Lauterbach, Tel.: 06641/971-0 in Verbindung zu setzen.

Gefertigt: Polizeistation Lauterbach, Decker, VAe

Patrick Bug Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell